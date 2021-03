Stiri pe aceeasi tema

- Interviul-eveniment realizat de Oprah Winfrey cu Ducii de Sussex a avut premiera in Statele Unite ale Americii duminica noapte. Meghan Markle și Prințul Harry au dezvaluit lucruri neștiute de publicul larg despre viața lor la Curte.

- Au fost exilați de familia regala britanica, dar macar se au unul pe celalalt. Prințul Harry și Meghan Markle sunt foarte fericiți in viața lor din Statele Unite ale Americii, acolo unde traiesc alaturi de micuțul Archie și bebelușul care crește in burtica ducesei de Sussex. Care este detaliul emoționant…

- Meghan si Harry au aparut luni pentru prima data in public de la anuntul celei de-a doua sarcini a ducesei de Sussex. Cuplul a fost prezent intr-o conferinta de presa a Spotify pentru a-si prezenta podcastul.

- Printul Harry a obtinut scuze publice si despagubiri substantiale de la editorii suplimentului Mail on Sunday. Ducele de Sussex a dat tabloidul in judecata pentru ca a publicat un articol in care il acuza ca ii ignora pe fostii lui colegi din Marina Regala (Royal Marines) de cand a decis sa se renunte…

- Prințul Harry și Meghan Markle, decizie radicala in 2021: renunța definitiv la rețelele de socializare. Cuplul nu va mai folosi Internetul pentru a-și promova Fundația Archewell și nici conturile personale virtuale. 2021, an cu decizii. Prințul Harry și Meghan Markle au șocat din nou Ducele și ducesa…