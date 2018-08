Câteva mii de persoane protestează la Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi sau Constanţa La Sibiu, oamenii s-au adunat de la ora 18:00 pe platoul din fata magazinului Dumbrava, iar dupa ora 19:30 au pornit in mars pe strazile orasului, scandand "Dragnea, nu uita, puscaria e a ta!”, ”Noi nu suntem o natie de hoti!”, ”PSD, ciuma rosie!” sau ”Hotii”.



La aceasta ora, la protestul de la Sibiu sunt peste doua mii de oameni. Protestatarii, multi dintre ei tineri care au iesit in strada cu copiii, poarta steaguri tricolore si au adus vuvuzele, fluiere si pacarte cu mesaje anti-guvernamentale. Oamenii spun ca sunt nemultumiti de reactia violenta a Jandarmeriei fata de manifestantii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Patru manifestanti din Piata Victoriei au fost dusi la Politie dupa ce au fortat dispozitivul de jandarmi si au aruncat cu diverse obiecte catre ei, au transmis miercuri seara reprezentantii Jandarmeriei Bucuresti. Institutia precizeaza ca doi jandarmi au fast raniti in urma incidentelor.…

- Cateva mii de oameni au protestat, miercuri, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea codurilor penale. UPDATE 2: Traficul a fost blocat si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. Doua persoane…

- Peste o mie de oameni protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea codurilor penale. Traficul a fost blocat si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. UPDATE 1: Imbranceli…

- Protestatarii s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca, mobilizarea fiind facuta pe Facebook, au steaguri tricolore si parcarte cu mesaje precum "Orice om ii e frica de puscarie", cu fotografia premierului Viorica Dancila, "Dragnea si ai lui, tradatorii neamului". Manifestantii au plecat apoi in…

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…

- Jandarmeria Romana a anuntat ca sase persoane au fost duse la sectia de politie, in urma protestelor din Piata Victoriei . Totodata, au fost date amenzi de peste 9.000 de lei pe durate manifestatiilor care au avut loc sambata seara, in fata Guvernului. “Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia…