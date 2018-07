Câteva mii de manifestanţi la Vintimille, la graniţa franco-italiană, împotriva închiderii frontierelor europene Cateva mii de persoane au manifestat sambata la Vintimille, la granita dintre Franta si Italia, impotriva inchiderii frontierelor europene pentru migranti, relateaza AFP.



Cortegiul, compus din numerosi italieni, dar si francezi, germani, olandezi si spanioli, a marsaluit in oras sub supravegherea politiei pana la frontiera franceza si apoi a facut cale intoarsa.



"Pentru o primire demna a refugiatilor intr-o Europa fara frontiere", se putea citi pe o pancarta tinuta de o manifestanta, in timp ce alti doi protestatari purtau palarii in forma de mici barci de hartie pe care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

