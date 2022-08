Câteva date despre turismul băcăuan conform Direcției Județene de Statistica In luna MAI 2022 in judetul Bacau numarul unitatilor de cazare (cu o capacitate de cazare existenta de minim 10 locuri-pat) care au functionat a fost de 98 unitati, acestea oferind un numar de 4.138 locuri de cazare. Comparativ cu luna MAI 2021, numarul de unitati a scazut cu 3 […] Articolul Cateva date despre turismul bacauan apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

