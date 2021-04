Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca a replicat dupa acuzațiile aduse de actorul Bob Radulescu, care a spus ca nu se mai colecteaza gratuit molozul din construcții. Municipalitatea a explicat pentru Știri de Cluj ca e gratuit primul metru cub. ”Referitor la problema deșeurilor provenite din construcții, precizam…

- Aflat la un pas de a deveni istorie, contractul special pentru ridicarea de deșeuri vegetale și gropi clandestine de gunoi a fost pana la urma prelungit de primar. Timp de aproape doua saptamani operațiunea de rdicare a acestor deșeuri a fost oprita. A fost semnat noul contract consecvent cu cei de…

- FOTO VIDEO| De astazi, se reia ridicarea gunoiului menajer din Alba Iulia Depozitarea deșeurilor din Alba Iulia se va face la rampa de transbordare de pe centura orașului, pana la deschiderea gropii de gunoi de la Galda de Jos, estimata pentru sfarșitul lunii aprilie. Soluția propusa de Primarie a…

- Wolfgang Amadeus Mozart a fost unul dintre cei mai de succes muzicieni. Artistul a facut avere in timpul scurt al vietii sale. Pe langa sumele de bani colosale pe care le primea, el era platit, uneori, cu bijuterii pretioase sau cu bibelouri scumpe. Obisnuia sa dea lectii de muzica copiilor celor…

- Medicii si asistentii din Arges ameninta ca vor opri campania de vaccinare pentru ca nu au fost platiți Personalul din centrele de vaccinare din judetul Arges ameninta ca vor opri vaccinarea anti-COVID pe 1 aprilie daca, intre timp, nu sunt platiți, conform promisiunilor, pentru munca prestata. Centrele…

- ”In Primaria Generala salariul unui director este de aproximativ de 2700 de euro in mana. Am vrut sa aduc un director pe zona de investiții și care nu a venit la banii aștia, el in privat caștiga 7000 – 8000 de euro”, a afirmat edilul general intr-o emisiune la Prima TV, citat de G4Media.”Directorii…

- Deseurile voluminoase se ridica gratuit.Primaria Municipiului Constanta aminteste constantenilor faptul ca persoanele fizice pot solicita ridicarea gratuita a deseurilor voluminoase la dispeceratul S.C. Polaris M Holding S.R.L., utilizand numarul de telefon 0241.548600.In acest fel, se va evita supraaglomerarea…

- CARANSEBEȘ – Asta spune primarul Caransebeșului despre bursele școlare care, potrivit legii, ar trebui acordate elevilor merituoși. Felix Borcean este de parere ca acordarea burselor de merit ar trebui sa se faca dupa criterii mai restrictive, pentru ca acum 80 la suta din elevii caransebeșeni au media…