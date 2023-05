Stiri pe aceeasi tema

- Compania CFR Calatori va solicita peste 660 de milioane lei la rectificarea bugetara pentru a acoperi majorarea salariilor care se aplica de la 1 iulie conform ,,Statutului Personalului Feroviar”, a anunțat directorul general CFR Calatori, Traian Preoteasa. Legea Statutului Personalului Feroviar a fost promulgata…

- Guvernul a anunțat ca vrea sa ia masuri, astfel incat o parte din cheltuieli sa fie reduse. Una dintre masuri prevede ca unii angajați sa nu mai primeasca cumulul pensie-salariu. Și in anii trecuți s-a discutat acest proiect, dar abia de curand a primit un vot pozitiv.

- Ministrul Sanatatii a declarat luni, 24 aprilie, intr-o conferința de presa, ca sistemul de sanatate nu poate functiona decat cu personal calificat și ca este nevoie de angajari in spitale.Alexandru Rafila a fost intrebat daca ordonanta discutata in coaliție privind inghetarea salariilor afecteaza sistemul…

- Potrivit Realitatea Plus, Nicolae Ciuca ar fi de acord cu inghețarea angajarilor la stat incepand cu data de 1 mai. Totodata se ia in calcul inghețarea salariilor bugetarilor. De asemenea, se discuta și despre interzicerea cumulului pensie-salariu, in sistemul bugetar. Masurile ar urma sa fie aprobate…

- Guvernul pregatește masuri de criza, dupa ce ANAF a colectat mai puțin decat era previzionat de la inceputul anului și pana acum. Doar in prima parte a anului gaura la buget este de 20 de miliarde.In aceste condiții, Guvernul a decis inghețarea tuturor salariilor bugetarilor pana la momentul in care…

- In primele trei luni ale anului 2023, salariile au inregistrat scaderi comparativ cu cele din trimetrul 4 din 2022. Principalul motiv este faptul ca la finalul anului se acorda prime de sarbatori sau al 13-lea salariu.

- Avem cu 14.000 de angajați la stat mai mulți ca in 2022. Cel puțin așa reiese din documentele Ministerului Finanțelor. Astfel, cu 1.278.995 de bugetari, Romania bate recordul in UE la capitolul pondere a cheltuielilor din bugetul național pentru salariile angajaților la stat, scrie adevarul.ro. Numarul…

- Veste mare pentru o categorie de angajați romani! Mai mulți senatori și deputați PNL și PSD au depus o inițiativa legislativa care ar duce la majorarea veniturilor. Mai exact, proiectul prevede ca salariile de baza ale personalului sa fie...Citește AICI cine va beneficia de o creștere a salariului-…