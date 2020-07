Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost realizate pana in acest moment 824.343 de teste, din momentul infectarii primului pacient cu COVID-19, pe 26 februarie. In total, au fost confirmate 31.381 de persoane infectate cu coronavirus. Conform informațiilor obținute de G4Media , in Romania exista 116 centre de testare, dintre…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri ca guvernarea PNL nu a fost in stare sa foloseasca resursele europene de la inceputul crizei generate de COVID-19. ''Comisia Europeana a propus astazi un plan ambitios de relansare economica pentru Uniunea Europeana la care familia…

- Spitalul Municipal Sacele a achiziționat un aparat de tip Real-Time PCR necesar testarii noului coronavirus care va funcționa de saptamana aceasta. Echipamentul medical a ajuns in unitatea medicala la finalul saptamanii trecute, iar in aceasta saptamana va incepe testarea persoanelor suspecte de infectare…

- Alexandru Rafila, președinte al Societații Romane de Microbiologie, a oferit detalii despre testarea populației pentru coronavirus, anunțata de ministrul Sanatații. Astfel, testarea va avea loc cel mai probabil in a doua jumatate a lunii iunie și in...

- Nelu Tataru a precizat ca poate fi o testare doar pentru anticorpi, adica se vor folosi teste serologice, sau o testare combinata cu cele moleculare care se fac in prezent. Teste pentru anticorpi se fac in tari afectate de coronavirus precum SUA, Spania, Marea Britanie si Germania. In Romania, o campanie…

- Prefectura Suceava a anuntat ca in momentul de fata judetul are o capacitate de testare pentru coronavirus peste media nationala. Potrivit aceleiasi surse, in județul Suceava, pana la aceasta data au fost efectuate 14.335 de teste pentru depistarea noului Covid-19, in ultimele 24 de ore fiind facute…

- Numarul persoanelor testate pentru COVID-19 in județul Bacau continua sa fie la un nivel scazut. Cu toate acestea, media zilnica de testari a crescut in ultimele doua saptamani, iar odata cu punerea in funcțiune a aparatelor RT-PCR achiziționate de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Capacitatea de testare pentru covid se apropie de 5.000 zilnic in Romania Foto: Sorin Cealera. În România, capacitatea de testare pentru COVID-19 se apropie de 5.000 zilnic, asa cum îsi propuneau autoritatile saptamâna trecuta. Ministrul sanatatii Nelu Tataru…