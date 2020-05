Câte persoane vor putea participa la botezuri, nunți și înmormântări după 15 mai Ministerul de Interne a propus ca, dupa 15 mai, cand va fi instaurata starea de alerta pentru COVID-19, la ceremoniile religioase precum botezuri, cununii si inmormantari sa participe maxim 16 persoane cu respectarea regulilor de distantare sociala. "Activitatile organizate de slujitorii cultelor religioase in locasurile de cult, care se desfasoara fara participarea credinciosilor sau practicile si ritualurile cu caracter privat (ex. botezurile, cun (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Ministerul de Interne a propus ca, dupa 15 mai, cand va fi instaurata starea de alerta pentru COVID-19, la ceremoniile religioase precum botezuri, cununii și inmormantari sa participe maxim 16 persoane cu respectarea regulilor de distanțare sociala.

