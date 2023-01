Stiri pe aceeasi tema

- O noua veste despre pensiile din Romania. Anunțul vizeaza persoanele care vor sa se pensioneze in 2023. Potrivit unor surse, Guvernul Ciuca ar urma sa rezolve problema reformei pensiilor speciale prin adoptarea unui proiect de lege dupa Craciun. Ce au de gand sa faca, mai exact, oficialii de la București.…

- Mariana Moculescu face bani frumoși din video pentru adulți. Fosta partenera de viața a compozitorului Horia Moculescu a vorbit, fara niciun fel de jena, despre activitatea pe care o desfașoara. Muncește zilnic, 24/24, potrivit spuselor sale, insa și incasarile financiare sunt pe placul sau. Afla in…

- Cea mai mica pensie medie din tara este la Botosani, iar cea mai mare in Hunedoara.Cea mai redusa pensie medie este in Botosani, de 1409 lei pe luna. Acolo, pensionarii traiesc in medie cu 46 de lei pe zi.Judetele Giurgiu si Vrancea sunt si ele la polul saraciei din tara noastra.Cea mai ridicata pensie…

- Afla unde și cand se deschide Primark in Romania. Anunțul oficial a fost facut de reprezentanții retailerului, iar momentul in care magazinul iși va deschide porțile pentru primii clienți este mai aproape decat am fi crezut. Potrivit acestora, locuitorii din Capitala iși vor putea face aici cumparaturile…

- Adevarul despre desparțirea dintre Cristina Cioran si tatal fiicei sale. Actrița s-a desparțit, recent, de Alexandru Dobrescu, tatal fiicei sale, la doar cateva zile dupa ce acesta o ceruse din nou de soție. Vedeta TV s-a mutat cu fiica sa intr-o alta casa, tot in Capitala, dupa ce fostul iubit i-a…

- In timp ce aproape 4 milioane de romani se chinuie sa supraviețuiasca cu pensii mici, privilegiații au pensii speciale enorme. Indiferent ca vorbim de parlamentari, sau cadre MApN, sumele primite sunt de ordinul a zecilor de mii. Daca privim contextual acest aspect, pe buna dreptate cer unele voci eliminarea…

- Vești foarte bune pentru romani! Guvernul a aprobat, vineri, 28 octombrie, proiectul de lege care instituie un produs paneuropean de pensii personale. Cui se adreseaza aceasta masura stabilita de oficialii guvernamentali. PEPP este separat de sistemul public și privat de pensii din statele membre UE,…