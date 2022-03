Cate milioane ar avea Mircea Lucescu blocate in conturi din cauza razboiului. Antrenorul roman de la Dinamo Kiev ar avea circa 5 milioane de dolari in banci din Ucraina. Ca și Razvan Raț, fosta vedeta de la Șahtior a a carui avere a ramas blocata in Donețk, orașul de unde a plecat razboiul ruso-ucrainean, antrenorul roman (76 de ani) ar avea o problema serioasa cu veniturile sale. Deși a ajuns acasa din primele zile ale atacului forțelor Federației Ruse asupra Ucrainei, conform unui act normativ al guvernului țarii vecin, care interzice retragerea din conturi a mai mult de 500.000 de dolari intr-un…