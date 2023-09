Câte lingurițe de sare se pun la zacuscă, de fapt. Trucul folosit de gospodine de peste 20 de ani Toamna este sezonul in care culegem roadele muncii de peste vara. Gospodinele pregatesc cele mai bune preparate pentru a le putea consuma in iarna care vine. Unul dintre aceste preparate este zacusca. Fie ca vorbim despre clasica zacusca de vinete sau de cele mai speciale cum sunt cele de ghebe sau de dovlecei, zacusca ramane in topul preferințelor pentru mulți romani. Haideți sa vedem ce secrete aflam pentru ca zacusca sa iasa de nota 10. Zacusca de vinete Pregatita din timpul toamnei pentru iarna, zacusca este un preparat pe care il poți consuma ușor, in diverse situații, chiar și la serviciu.… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

