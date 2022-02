Stiri pe aceeasi tema

- Peste 69 de mii de firme și-au inchis porțile in cursul anului trecut. Anul - Datoria guuvernamentala - % din PIB2018 - 330.5 miliarde lei -34,7%2019 - 373.5 miliarde lei -35,3%2020 - 499.9 miliarde lei - 47,4%2021 - 557,9 miliarde lei - 48,7%sursa: Ministerul FinanțelorDIN CE IN CE MAI MULTE AFACERI…

- Veniturile anuale cumulate ale producatorilor de energie electrica din Romania inregistreaza cea mai mica valoare a ultimilor patru ani ani, iar profiturile totale sunt istorice, arata studiul privind piata energiei electrice realizat de platforma Termene.ro.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea, județul Tulcea, au depistat sambata patru cetațeni ucrainieni care au prezentat autoritatilor competente teste negative pentru detecția infectiei cu virusul SARS-COV-2, ce s-au dovedit a fi false, informeaza Poliția de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea au depistat patru cetateni ucrainieni care au prezentat autoritatilor competente teste negative pentru detectia infectiei cu virusul SARS CoV 2, care s au dovedit a fi false.In cursul zilei de 15 ianuarie 2022, in jurul orei…

- Compania Continental a fost implicata in acest an in Romania in proiecte de responsabilitate sociala in valoare de peste 130.000 de euro. Au fost realizate intervenții in unitați medicale, au fost inființate centre de vaccinare, dar și diferite inițiative locale in domeniul social. Proiectele de responsabilitate…

- In august și septembrie, MAE a reușit sa aduca in țara 49 de romani din Afganistan, 7 cetateni ai unor state aliate si 156 de afgani. Printre celelalte initiative din raport se afla și inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta. Dar si obtinerea de catre Romania a pozitiei de Secretar General…

- Catalin Gherzan: Mii de firme, in pericol! Diminuarea plafonului de venituri de la 1 milion de euro la 500.000 de euro pentru microintreprinderile care platesc impozit de 1% pe cifra de afaceri va afecta mii de firme din Romania, este de parere Catalin Gherzan. Astfel, multe afaceri vor fi puse pe butuci.…