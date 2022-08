Câte dialecte are limba română La intrebarea cate dialecte are limba romana, lingviștii și istorici raspund de comun acord ca sunt patru dialecte, diferite insa de graiurile limbii romane, care sunt acele particularitați ale limbajului popular, in funcție de zonele geografice. Limba romana Așa cum elevii invața la școala inca din primele clase, limba romana este o limba de origine latina. Mai exact, limba romana este o limba romanica, din grupul italic al familiei de limbi indo-europene, prezentand multe similaritați cu limbile franceza, italiana, spaniola, portugheza, catalana și reto-romana.Inainte de a deveni limba romana,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

