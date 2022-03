Probabil ca una dintre cele mai preferate mancaruri de romani sunt micii, mai ales vara la un gratar. Chiar daca sunt delicatese, medicii avertizeaza ca sunt adevarate bombe calorice, iar consumate in cantitați prea mari pot duce la probleme serioase. Micii, o adevarata bomba calorica Putem spune ca micul a devenit mancarea naționala a romanului, […] The post Cate calorii au 100, 200 sau 300 de grame de mici. Sunt reale bombe calorice, ai grija! appeared first on IMPACT .