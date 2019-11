Câte avantaje va avea compania ta, dacă alegi Electrica Furnizare Noile servicii oferite de Electrica Furnizare pentru clienții noncasnici sunt destinate atat reducerii consumului de energie electrica și implicit, a facturii, cat și a promovarii soluțiilor de utilizare a energiei regenerabile și de mobilitate electrica pentru clienți. Noul pachet diversificat de servicii energetice pentru clienții business este creat pentru a veni in intampinarea nevoilor partenerilor noștri, atat prin reducerea substanțiala a pierderilor de energie, cat și prin soluțiile pe care Electrica Furnizare le ofera pentru o cat mai buna gestionare a consumului. Pachetele de servicii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

