- Școala 124 din București a fost mistuita de flacari, noaptea trecuta . O tragedie care pytea capata proporții catastrofale, dar din fericire, in incendiu nu a fost ranita nicio persoana, iar elevii nu au fost afectați, pentru ca aceștia nu au facut luni ore. Primarul Sectorului 5, unde se afla unitatea…

- Rusia sarbatorește și ea un centenar anul acesta: in 12 martie 1918 și-a mutat capitala din Sankt Petersburg la Moscova. Cu o istorie framantata, Rusia și-a schimbat de mai multe ori sediul politic. Unul dintre acestea a fost, in secolul al X-lea, chiar in Delta Dunarii. Prima referința la Moscova dateaza…

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de azi dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania TV.Citeste si: Incendiu VIOLENT, in Capitala: Mobilizare MASIVA a pompierilor, dupa ce…

- Sectorul de constructii ar putea inregistra anul acesta o crestere de 3 - 4%, dupa ce anul trecut a avut o scadere de 5% pe fondul unui avans al economiei de 7%, a declarat, joi, Claudiu Georgescu, presedinte al Asociatiei Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania.