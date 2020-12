Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre iubita lui Chef Catalin Scarlatescu (48 de ani) este rezervat cand vine vorba despre viața sa privata. Recent insa, bucatarul a vorbit despre relația sa. Catalin Scarlatescu, primele declarații despre iubita lui „Sunt foarte indisponibil. Niciodata nu m-am afișat. Nu imi place sa aduc viața personala la TV. Urasc astea la televizor. Ma țin și eu cu fetele de mana, sunt un om normal. Am și eu o iubita ca nu pot sta singur cuc. In momentul de fața am o relație”, a spus Catalin Scarlatescu la Antena Stars, citeaza Spynews . „De fiecare data e ceva serios. Ca nu duci ceva neserios in casa. Nu de foarte mult… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

