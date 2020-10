Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Catalin Radulescu spune ca nu exista discutii privind inscrierea fostului premier Viorica Dancila in Partidul Ecologist Roman, asa cum s-a vehiculat in spatiul public. In plus, el precizeaza ca, daca ar fi fost contactat de Dancila, ar fi refuzat-o.

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut, marti, ca acordul pentru noul program de sustinere a economiei in timpul pandemiei de coronavirus va avea loc probabil dupa alegerile din 3 noiembrie, Casa Alba nefiind capabila sa elimine diferentele de opinie cu republicanii din Senat si cu democratii…

- Drumul presedintelui SUA, Donald Trump, spre o victorie in scrutinul prezidential trece prin Pennsylvania, unul dintre statele determinante, asupra caruia liderul de la Casa Alba se concentreaza in contextul diferentei mai mici fata de Joseph Biden in preferintele de vot, conform Financial Times.Citește…

- Italienii care au protestat marți seara in Roma fața de restricțiile impuse de autoritați au fost dispersați de forțele de ordine cu ajutorul tunurilor de apa.Citește și: Mihai Margineanu sare in apararea lui Dan Bittman: Oile nu asculta! Ele doar injura și se enerveaza Italienii au…

- Analist politic și membru al PSD, Cozmin Gușa, considera ca declarațiile Patriarhului Daniel prin care avertizeaza actualul Guvern asupra faptului ca inclusiv regimul comunist a cazut dupa ce a fost batjocorita biserica, reprezinta inceputul razboiului dintre Patriarhul Daniel și regimul condus de…

- Deputatul Catalin Radulescu a anuntat ca s-a inscris in Partidul Ecologist Roman (PER), desi nu i-a fost usor dupa 26 de ani de viata politica in PSD. El a adaugat ca nu va fi usor ca PER sa treaca pragul de 5% necesar intrarii in Parlament, insa politicienii inscrisi in partid sunt niste luptatori.

- Mihai Bobonete a avut timp in perioada de izolare sa-și desfașoare ”pe hartie” amintiri amuzante petrecute pe platoul de filmare, protagonist fiind comediantul, dar și cei din distribuția serialului, ii amintim pe Geanina, Giani, Doroftei, Dorel, Celentano, Firicel, Aspirina ori Vasile Mai ales Ardiles…