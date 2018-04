Stiri pe aceeasi tema

- Decizia recenta a Ministerului Educației Naționale de a taia finanțarea pentru locurile de la ciclul de licența, masterat și, respectiv, doctorat ale mai multor universitați de prestigiu din Romania, printre care și Univesitatea din București, a starnit o condamnare publica a profesorilor și studenților…

- PSD vrea sa organizeze un miting cu un milion de participanti, in luna mai, pentru sustinerea familiei traditionale. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat recent ca PSD sustine cu toata taria referendumul de modificare a Constitutiei si ca pozitia sa si a partidului au ramas neschimbate. ”Am…

- Mai multi reprezentanti ai filialei ALDE Arad și-au anunțat, miercuri, demisiile din partid. Printre demisionari se numara fostul secretar general Florin Racovita si presedinta organizatiei de femei Mirela Ghidarca, potrivit Evenimentul Zilei. Citeste si: Procurorii DIICOT au dat LOVITURA:…

- Neamtul Sebastian Vettel a inceput in forta Campionatul Mondial de Formula 1, castigand prima etapa dupa o cursa foarte palpitanta. Vettel l-a depasit duminica dimineata pe rivalul Lewis Hamilton (Marea Britanie) in timpul unei perioade de Safety Car virtual. Sebastian Vettel (Ferrari)…

- Bataie ca in filme de Marțișor intr-un club de lux al Capitalei intre femeile controversate ale lumii mondene din Romania. In rolurile principale, celebra Bunesa și mai multe femei din brigada Secția 19, dar și Calina, nepoata lui Petre Roman.

- Mircea Purcaru, vicepresedinte ALDE Arad, este de parere ca prestatia PNL pe scena politica este din ce in ce mai „derutanta”, iar oamenii nu mai inteleg ce doreste, de fapt, acest partid. „Un vicepresedinte al PNL tuna si fulgera impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE, pentru ca nu si-a respectat…

- Principele Nicolae, Nicolae Medforth-Mills, și logodnica sa, Maria Alina Binder, au decis data și locul cand va avea loc nunta. Cei doi s-au cununat civil in luna octombrie a anului trecut in Marea Britanie. Principele Nicolae și Alina Maria Binder , se bucura de o mare popularitate atat in țara, cat…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…