- Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de circa 1,15milioane de lei intre averea dobandita si veniturile realizate impreuna cu familia de catre fostul director al Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Catalin Alexandru Ionita.

- Primarul general al Capitalei a revenit vineri cu clarificari pe ce a dispus joi Curtea de Apel, susținand ca nu a fost foarte clar in relatarile media. „1. ANI a reținut ca sunt incompatibil și in conflict de interese. Curtea de Apel a anulat aceasta parte de raport. 2. ANI a apreciat ca s-a comis…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis joi, in parte, cererea in care primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a solicitat anularea raportului Agentiei Nationale de Integritate (ANI), prin care edilul a fost declarat in stare de incompatibilitate si conflict de interese. Instanta nu a fost insa de acord…

- Clotilde Armand este audiata la Parchetul General, in dosarul in care inspectorii Agenției Naționale de Integritate au acuzat-o de incompatibilitate. ANI a stabilit ca primarul Sectorului 1 s-a aflat in conflict de interese si incompatibilitate, fiind sesizat si Parchetul General in legatura cu savarsirea…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, este audiata la Parchetul General, in dosarul in care inspectorii Agenției Naționale de Integritate au acuzat-o de incompatibilitate.Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a aflat in conflict de interese si…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a efectuat controlul regimului juridic al incompatibilitaților in privința unui consilier local din raionul Caușeni. Prin actul de constatare emis, inspectorul de integritate a constatat incalcarea acestui regim juridic prin nesoluționarea in termen legal a…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat astazi, 26 iulie 2023, ca a sesizat Comisia de Disciplina in legatura cu un politist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti Inspectorii de integritate au facut urmatoarele precizari despre Sebastian Popescu, functionar public cu statut…