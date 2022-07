Stiri pe aceeasi tema

- Calea ferata Giurgiulești-Galați a fost redeschisa pentru transportul de marfuri din Ucraina, prin mai multe terminale ale Portului de la Galați. Anunțul a fost facut de catre Sorin Grindeanu, viceprim-ministru și ministrul Transporturilor din Romania.

- A fost redeschisa, in aceasta dimineața, linia ferata cu ecartament larg de la Giurgiulești – Portul Galați, anunța ministrul roman al Transporturilor, Sorin Grindeanu, scrie portalul de știri Bani.md. {{625853}}„Lucrarile realizate de CFR Infrastructura in regie proprie au inceput pe data de 6 iunie…

- Lucrarile la linia de cale ferata cu ecartament larg din Portul Galati vor fi finalizate in luna august pentru a permite transportul cerealelor din Ucraina, a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Reparatiile la statia de cale ferata Vicsani, la frontiera cu Ucraina, au fost finalizate, fiind operationale acum inca cinci linii de cale ferata dintre care trei sunt cu ecartament larg si doua cu ecartament normal, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu,…