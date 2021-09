Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia pentru proiectul privind conexiunea dintre municipiul Ramnicu Valcea si Autostrada A1, in zona Tigveni, avanseaza, marti fiind depuse patru oferte pentru proiectarea asa-numitului tronson 6 al Autostrazii Sibiu-Pitesti, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "4 oferte…

- Lucrarile la lotul 5 al autostrazii Pitești – Sibiu incep pe 1 septembrie, anunța ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Potrivit acestuia, la inceputul lunii viitoare se va intra in faza de execuție a celor 30 de kilometri de drum de mare viteza, constructorul fiind deja mobilizat in teren pentru…

- Licitatia pentru proiectarea conexiunii orasului Ramnicu Valcea cu autostrada Sibiu – Pitesti, via DN 73C, a fost lansata, aceasta sectiune fiind inclusa in Masterplanul General de Transport al Romaniei, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „A fost lansata licitatia pentru proiectarea…

- ”Tocmai ce am emis autorizatia de construire pentru lotul 5 al autostrazii Sibiu-Pitesti. Este vorba de un tronson intre Curtea de Arges si Pitesti, lung de 30 de km. Constructorul a inceput mobilizarea si va demara lucrarile in perioada urmatoare”, a scris Drula pe Facebook. Proiectul cuprinde 13 poduri,…