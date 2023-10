Stiri pe aceeasi tema

- Zilele lui Nicu Marcu la șefia ASF sunt numarate. Premierul Marcel Ciolacu a dat de ințeles ca are un inlocuitor pentru acesta. Unul dintre artizanii actualului Pachet Fiscal, pentru care guvernul Ciolacu și-a asumat raspunderea in fața Parlamentului, Liviu Voinea, ar putea fi numit de catre PSD in…

- Consumatorii devin tot mai preocupați de sustenabilitate și protejarea mediului Sondaj Ariston Un sondaj realizat pentru al doilea an consecutiv la solicitarea Ariston Romania referitor la percepția populației despre pompele de caldura indica o creștere a popularitații acestei solutii de confort termic.…

- Pompele de caldura devin o modalitate tot mai populara de incalzire și racire a locuințelor. Acestea sunt alternative eficiente la centrale și aparatele de aer condiționat. Iarna, aceste dispozitive folosesc electricitate pentru a transfera caldura dintr-un spațiu cu temperatura mai ridicata in unul…

- O companie franceza de biotehnologie susține ca vaccinul sau impotriva cancerului a fost eficient in scaderea riscului de deces cu 41%. Vaccinul Tedopi de la Ose Immunotherapeutics s-a dovedit a fi eficient in reducerea ratei mortalitații in anumite tipuri de cancer pulmonar, a declarat luni compania…

- Cel mai recent studiu al publicației Nature Medicine arata ca valul de caldura accentuat a cauzat 62.000 de decese in Europa, anul trecut. Același studiu arata ca temperaturile extreme au daunat, in mod disproporționat, batranilor și femeilor. Dintre cele aproape 62.000 de decese analizate, rata mortalitații…

- De-a lungul lunii iulie, vremea extrema a facut ravagii pe intreaga planeta, temperaturile atingand recorduri in China, Statele Unite și sudul Europei, declanșand incendii de padure, penurii de apa și o creștere a numarului de internari in spitale din cauza caldurii.

- Europa va fi lovita, in perioada urmatoare, de un nou val de caldura. Meteorologii au declarat ca un „dom de caldura” continua sa se extinda peste jumatatea sudica a continentului, potrivit Sky News.

- ANM: Temperaturi extreme in acest weekend, in Romania - Varful va fi sambata: 41 de grade Celsius la umbra Valul de caldura și disconfortul termic va persista indeosebi in partea de sud și in urmatoarele zile.Varful temperaturilor va fi inregistrat chiar in acest weekend cand vom avea in termometre…