Deși anii 2020 și 2021 vor ramane in istorie pentru pandemia de COVID-19, exista și alte aspecte legate de sanatate care au continuat sa preocupe oamenii in aceasta perioada, cum ar fi daca ar trebui sa mancam cu mai puțina sare pentru a preveni riscurile pentru sanatate. Zeci de ani de cercetare, dezbateri intre experți, totul polarizat intre doua mari teorii: un consum mai mic de sare ar reduce riscul de afecțiuni cardiace sau aceasta privare de acest potențiator de gust ar fi inutila? Noțiuni de baza despre sare Cunoscuta in mod obișnuit sub numele de sare, aceasta este de fapt clorura de sodiu…