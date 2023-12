Cât va mai ține ninsoarea care a pus stăpânire pe România: vremea urmează să se schimbe radical Meteorologul ANM, Alina Șerban, susține ca ninsorile care au pus stapanire pe Romania reprezinta un episod trecator. Finalul de saptamana, pana sambata, va aduce cu sine temperaturi extrem de scazute, pentru ca incepand de duminica și toata saptamana viitoare sa avem temperaturi in urcare. "Iarna incearca și ea sa-și intre in drepturi și mai aduce cate un val de aer rece. In consecința, vor fi și precipitații in transformare in lapovița și ninsoare, ceea ce se intampla și la momentul acesta. In jumatatea de est a teritoriului avem temperaturi destul de scazute, temperaturi ușor negative,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

