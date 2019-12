Printre hotararile adoptate de consilierii județeni in ultima ședința ordinara a anului s-a numarat și cea prin care se stabilesc costurile medii de intreținere pentru copiii și adulții ce beneficiaza de protecție in forma instituționalizata. Astfel, potrivit hotararii menționate, se aproba costul mediu lunar de intreținere pentru un copil care beneficiaza de protecție in forma instituționalizata pentru anul 2020,astfel: -costul mediu lunar de intreținere pentru un copil cu handicap care beneficiaza de protecție in forma instituționalizata in case de tip familial, in cuantum de 12.739,00 lei/copil/luna;…