- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri si sambata, la Londra, la festivitatile prilejuite de incoronarea Regelui Charles al III-lea si a Reginei Camilla, informeaza AGERPRES . Vineri, seful statului va participa la receptia oferita de Regele Charles al III-lea sefilor de delegatii la Palatul…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu participa sambata, 6 mai, la Londra, la ceremonia de incoronare a Regelui Charles al III-lea, ocazie cu care va avea si o intalnire cu moldovenii din Marea Britanie. „La invitatia autoritatilor britanice, Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa…