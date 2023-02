Cât durează Postul Paștelui. Este cel mai lung post din an Cat dureaza Postul Paștelui. Este cel mai lung post din an. Incepe Postul Paștelui, care este și cel mai dificil, dar și cel mai lung din an. Avand in vedere faptul ca Invierea Domnului nu se sarbatorește niciodata la data fixa, dar pica mereu intr-o zi de duminica, la fel se intampla și in cazul Postului Paștelui, care nu are o data stabilita de la an la an. Ce este clar insa e ca Postul Paștelui este cel mai lung și greu post din an, iar creștinii incearca din rasputeri sa-l duca pana la capat. Cat dureaza Postul Paștelui. Este cel mai lung post din an 48 de zile, atat dureaza Postul Paștelui,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calendar Ortodox luna MARTIE 2023: Buna vestire, sarbatorita in aceasta luna. Zi de dezlegare la pește in Postul Paștelui Calendar Ortodox luna MARTIE 2023: Buna vestire, sarbatorita in aceasta luna. Zi de dezlegare la pește in Postul Paștelui In calendarul creștin ortodox al lunii martie este remarcata…

- Paștele catolic 2023 pica in acest an la inceputul lunii aprilie, la o data diferita de Paștele ortodox. Paștele este considerat cea mai importanta sarbatoare a creștinatații, care comemoreaza Invierea lui Iisus Hristos, și pentru care enoriașii se pregatesc in fiecare an așa cum se cuvin

- Sarbatorile de iarna au trecut, așa ca majoritatea romanilor se intreaba cand incepe Postul Paștelui 2023. De regula, data la care creștinii sarbatoresc Paștele este influențata de echinocțiul de primavara, care are data fixa, dar și de luna plina. In acest mod, data Invierii Domnului se schimba de…

- Cand incepe Postul Paștelui in 2023 pentru ortodocși și catolici. Este cel mai lung și aspru post din an Postul Paștelui 2023. Pentru creștinii ortodocși Postul Paștelui incepe in 2023 pe 27 februarie și se incheie pe 15 aprilie, potrivit Calendarului Creștin-Ortodox 2023. La catolici Postul Mare incepe…

- Pastele este este una dintre cele doua mari sarbatori de peste an. Sarbatoarea Pastelui nu pica in fiecare an la aceeasi data. In acest an, Pastele ortodox va fi sarbatorit de crestinii de pretutindeni in luna aprilie. Romanii au liber in prima si in a doua zi de Paste, iar incepand din anul 2018, si…

- Postul Paștelui 2023 este unul dintre cele mai mari posturi din an. In 2023, postul Paștelui incepe in luna februarie, cu patruzeci de zile inainte de Invierea Domnului. Descopera cand incepe postul Paștelui 2023, care este semnificația sa și care sunt cele mai populare tradiții:Cand incepe postul Paștelui…

- Zilele cu dezlegare la pește in 2023 sunt acele zile de post in care se poate manca pește potrivit tradițiilor creștine. Zilele cu dezlegare la pește sunt marcate in calendarul orotodox 2023.Ce semnificație au zilele cu dezlegare la peșteIn calendar ortodox 2023 sunt insemnate mai multe zile cu dezlegare…

- Crestinii se pregatesc pentru marele praznic al Nasterii Domnului. Sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae, pomenit de Biserica la 6 decembrie, are o istorie aparte. In seara dinaintea praznicului, copiii isi pregatesc incaltamintea, asteptand daruri de la „Mos Nicolae". Pentru cei ...