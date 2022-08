Cat de utile sunt cafetierele french press in bucatarie?

Exista moduri nenumarate prin care putem sa ne preparam cafeaua de dimineata, iar una dintre ele va fi French Press, tradus din franceza, presa franceza. In realitate aceasta a fost inventata de catre un Italian in anul 1929. Un French Press consta dintr-o carafa din interiorul careia se va introduce un piston pe care va fi montat un filtru, o sita si un capac. Pistonul si filtrul vor avea rolul de a separa lichidul in sine de resturi, evitand presarea si stoarcerea lor in partea de jos a cafelei. Avantajul ei este ca se curata foarte usor, cafeaua preparandu-se repede si nu are nevoie de filtre.…