Stiri pe aceeasi tema

- Produse tip cutii cu bomboane, trufe, praline si bomboane cu ciocolata ce se regasesc pe piata din Romania au pana la 10 E-uri, potrivit un studiu realizat de InfoCons.Conform sursei citate, in total au fost analizate 126 de produse. Din punctul de vedere al tipurilor de aditivi alimentari, toate produsele…

- In ceea ce privește tipurile de aditivi alimentari, toate produsele care au facut obiectul studiului au in componenta lecitina (E 322 ), 25,39% dintre produsele studiate au avut in componenta poliricinoleatul de poliglicerina (E 476), iar 18,25% contin acid citric (E 330 ).Pe langa acești trei aditivi…

- Produsele alimentare care contin specii de insecte autorizate ca alimente noi vor fi prezentate in magazine in standuri separate, delimitate de cele cu produse clasice, langa care trebuie sa se gaseasca panouri de informare, prevede un proiect de ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru…

- InfoCons a realizat un studiu pe produsele tip cutii cu bomboane (trufe, praline si bomboane cu ciocolata) ce se regasesc pe piața din Romania. In total au fost analizate 126 de produse. Bomboana de ciocolata sau praline – desemneaza produsul de marimea unei singure inghițituri, care consta din: –…

- Paul Anghel (ANPC) intreaba consumatorii, intr-o postare pe Facebook, daca produsele care contin proteine obtinute din greieri, larve ale gandacului de faina, vierme de galben de faina si lacuste , aprobate de Comisia Europeana, ar trebui etichetate in mod clar si vandute doar pe rafturi special alocate,…

- Primaria Municipiului Lugoj anunța ca RETIM ECOLOGIC S.A. deruleaza prima campanie de colectare a deșeurilor PERICULOASE din acest an. Din 16.01.2023 pana in 25.01.2023, intre orele 10.30-18.30, locuitorii din municipiul Lugoj se pot debarasa gratuit de deșeurile periculoase. CE se…

- Patru ”substante chimice vesnice”, periculoase pentru sanatate, restricționate de Uniunea Europeana din 2023 Din 2023 vor fi limitate concentratiile pentru patru asa-numite ”substante chimice vesnice” din alimente, care prezinta un pericol pentru sanatate. Anunțula fost facut de Comisia Europeana, potrivit…

- Transportul de marfuri periculoase care, datorita naturii lor fizice și chimice, pot provoca vatamari corporale, deteriorarea mediului sau alte daune se clasifica in urmatorul fel: Clasa 1: Substanțe explozive Clasa 2: Gaze Clasa 3: lichide inflamabile Clasa 4: Substanțe inflamabile Clasa 5: Substanțe…