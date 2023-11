Cât de funcțională este locuința ta? 5 lucruri bine de știut Odata cu trecerea anilor, pana și cele mai sofisticate locuințe sufera degradari și disfuncționalitați, iar asta provoaca gauri mari in bugetul proprietarilor. Exista o serie de trucuri pe care daca le-am aplica din vreme, am avea șanse sa stam liniștiți intr-o locuința sigura. Verificarea casei din cand in cand este cheia evitarii surprizelor neplacute. Pentru asta sunt cinci verificari de baza pe care ar fi musai sa le facem, și anume: verificarea instalației electrice, verificarea instalației de apa, cea a aparaturii de uz casnic, verificarea centralei termice și verificarea ușilor și ferestrelor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

