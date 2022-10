Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a imbunatațit prognoza de creștere economica a Romaniei din acest an, de la 2,9% la estimarea din iunie pana la 4,6%, conform raportului Global Economic Prospects publicat astazi. In schimb, previziunile pentru 2023 au fost inrautatite, indicand o expansiune a economiei Romaniei de 3,2%,…

- Romania stinge lumina, dupa ce la nivel european s-a decis ca este obligatoriu ca țarile membre sa scada consumul cu 5%, la orele de varf. Romanii de rand deja consuma mai puțin decat in alți ani. Iarna care vine ar putea fi cea mai grea, avertizeaza specialiștii in energie. Romania are gaz in depozite,…

- In ciuda asigurarilor date de autoritati ca la iarna nu ne va afecta criza energetica, furnizorii spun ca ne asteapta o perioada dificila. Romania este deficitara și la energie electrica, si la gaze naturale, susțin ei.

- Specialiștii recunosc totuși ca, daca nu vrem sa fim luați pe nepregatite de sezonul rece, trebuie sa incepem de acum sa economisim. Nu este insa nevoie sa stingem complet lumina sau sa recurgem la masuri extreme."Nu este exclus, in totalitate, dar un blackout care inseamna afectarea unei zone foarte…

- Pe de alta parte, reprezentantii opozitiei spun ca intreaga criza energetica, din tara noastra, este cauzata de lipsa investitiilor. Romania nu risca sa ramana fara energie in sezonul rece, a dat asigurari premierul Nicolae Ciuca. El a amintit ca guvernul a adoptat deja un plan pentru iarna, iar saptamana…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anunțat joi ca, saptamana viitoare, va avea loc o prima intalnire cu Comandamentul de Iarna și vor fi discutate ipoteze și scenarii in privința rezervei naționale de energie pentru perioada iernii.

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca Romania se va confrunta cu o iarna complicata, dar chiar și in contextul unei reduceri a consumului mediu cu 15%, niciun roman nu va sta in frig și niciun sector economic nu va fi inchis. ”Este evident ca ne vom confrunta cu o iarna complicata, in condițiile in…