Cât de eficiente sunt booster-ele Pfizer și Moderna. Ce relevă studiile făcute în octombrie de către cele două companii A treia doza de booster de vaccin anti-COVID Pfizer facuta persoanelor vaccinate deja cu schema completa reface protecția imunitara la cotele cele mai inalte obținute imediat dupa cea de-a doua doza, arata datele unui studiu realizat in luna octombrie. A treia doza are, astfel, o eficiența de 95,6% impotriva formelor simptomatice ale bolii, comparativ cu persoanele vaccinate cu doar doua doze. In ceea ce privește booster-ul de la Moderna, aceasta crește de 17 ori numarul de anticorpi impotriva variantei Delta, conform unei analize a Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC) din SUA,… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

