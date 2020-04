Cât costă o zi în staționar și una în terapie intensivă vs. Cât ne costă o zi din Președinția lui Dodon „Costul mediu al unei zile de tratament in staționar este de 2 255 lei, iar in terapie intensiva – 5 300 de lei. Pacienții stau nu o zi in spitale. Am vazut multe dezbateri daca trebuie sa procuram polița sau nu. Toți care locuiesc in R. Moldova și regiunea transnistreana trebuie sa dețina polița, inafara de pensionari și copiii pana la 18 ani. Cei angajați cu contract de munca o achita prin impozite in fiecare luna. Marea majoritate achita mai mult. Sunt zeci de mii de persoane care au achitat polița, dar nu s-au folosit de ea ani la rand. Haideți sa avem respect fața de medici și sa contribuim… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- S-au ridicat, au plecat și au abandonat pacienții. Au spus ca le este frica. Tot personalul medical al sectiei ATI a Spitalului din Orastie.E vorba de medicul de terapie intensiva, unicul, si zece asistente și infirmiere. S-au ridicat si au plecat, lasand pacientii in grija unei singure asistente.…

- Zece la suta din infecțiile cu coronavirus sunt cazuri grave, care necesita tratament la terapie intensiva. Este mult chiar și pentru sistemului medical italian, unul dintre cele mai performante din lume.

- In Franta sunt spitalizati 6172 de pacienti cu Covid-19, dintre care 1.525 sunt in stare grava. "Evoluam rapid catre o epidemie generalizata pe teritoriu", a precizat directia de sanatate, cerandu-le francezilor sa respecte cu strictete recomandarile autoritatilor cu privire la distantarea…

- Ziarul Unirea Cifre ALARMANTE și in Franța: 450 de decese si 5.226 de spitalizari din cauza infecției cu COVID-19. 50% dintre pacienții de la terapie intensiva au sub 60 de ani Cifre ALARMANTE și in Franța: 450 de decese si 5.226 de spitalizari din cauza infecției cu COVID-19. 50% dintre pacienții de…

- "Jumatate dintre pacientii care beneficiaza de terapie intensiva au sub 60 de ani", a precizat ministrul francez, care a avertizat ca epidemia afecteaza si "adultii tineri". Oficialul a mai raportat ca aproape 1.600 de pacienti au parasit spitalele si au fost considerati vindecati. Citeste…

- Pâna astazi, 20 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași).…

- Un document al Departamentului de Protectie Civila al regiunii italiene Piemont, una dintre cele mai afectate de pandemia de coronavirus, noteaza urmatoarele: "Criteriile pentru internarea in sectiile de terapie intensiva, in cazuri de urgenta, trebuie sa includa varsta sub 80 de ani si un scor in…

- Benzinariile din tara au afisat astazi preturi mai mici la carburanti. Operatorii de pe piața produselor petroliere din Moldova, LUKOIL-Moldova și Petrom, au afisat preturi reduse cu apoximativ 1,4%. Costul benzinei Ai-95 a scazut cu 25 de bani - de la 19,02 la 18,77 lei pe litru.