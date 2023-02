Cât costă abonamentul premium pentru ChatGPT, aplicația-fenomen care a uimit întreaga lume OpenAI vrea sa monetizeze aplicația care a devenit in ultimele saptamani un adevarat fenomen viral. De joi, 2 februarie, ChatGPT are și o versiune Premium, care promite o serie de avantaje in plus fata de versiunea de baza, dar care va fi disponibila pe baza unui abonament lunar destul de scump, transmite News.ro. Astfel, versiunea Premium a ChatGPT va costa 20 de dolari pe luna. ChatGPT folosește inteligența artificiala cu ajutorul careia poate genera texte, mai exact poate scrie eseuri, poezii, poate redacta emailuri si așa mai departe, scrie techcrunch.com. Disponibila… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

