Karmen Simionescu e fiica cea mare a lui Adrian Minune. Intr-un interviu, aceasta nu s-a ferit și a recunoscut ca in cariera ei de artist faptul ca e fiica celebrului interpret de manele a ajutat-o. „Ma simt norocoasa sa ma fi nascut intr-o familie atat de talentata!”, spune cu toata convingerea Karmen intr-un interviu pentru protv.ro. Totodata, ea confirma ca a avut parte de ajutorul tatalui Adrian Minune in cariera ei de cantareața. „Aș fi ipocrita sa spun ca nu. Insa tind sa cred ca am reușit sa imi croiesc un drum al meu in aceasta industrie. Am ales un drum total diferit de cel al tatalui…