Câştigătorul Tombolei Abonaţilor GdS Castigatorul premiului oferit in cadrul Tombolei Abonatilor la Gazeta de Sud, un telefon Huawei P Smart 2021, este Bunaiasu Veronica, din localitatea Craiova. La extragerea din data de 5 noiembrie au participat toti cei care s-au abonat la Gazeta de Sud pentru lunile noiembrie si decembrie 2021 si luna ianuarie 2022. Castigatoarea este rugata sa ne contacteze la numarul de telefon 0251 413 100 pentru a afla cum poate intra in posesia premiului. Felicitari! Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Honor, marca de smartphone-uri Huawei separata de companie anul trecut, și-a lansat primul smartphone in strainatate de cand a devenit independenta. Honor 50 va fi lansat in 40 de piețe din intreaga lume și marcheaza un pas mare pentru Huawei, deoarece urmarește sa recupereze cota de piața in intreaga…

- Initiative din Milano si Costa Rica s-au numarat duminica printre castigatorii Earthshot Prize, un premiu care recompenseaza proiecte din domeniul protectiei mediului, creat de printul William al Marii Britanii, care i-a criticat recent pe liderii mondiali pentru raspunsul lor neinspirat in fata…

- Andrei Carauș (22 de ani), din Chișinau, este marele caștigator al premiului de 10.000 de euro la Gala Blood Fight League, ediția I, desfașurata, sambata, 25 septembrie, la Sala Olimpia – “Constantin Jude” din Timișoara. Supranumit Young Killer, Andrei Carauș este revelația MMA-ului. Sportivul din Chișinau…

- Timp de trei zile, in Sala ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Lugoj, s-au desfașurat meciurile ediției a XI-a a turneului internațional de volei feminin dotat cu Cupa CSM Lugoj. Trofeul ediției 2021 a fost adjudecat de catre CSM Lugoj, dupa ce formația lugojeana s-a impus in toate cele trei partide…

- Gazeta a intrat in posesia principalelor condiții financiare, salarii și bonusuri de performanța, ale antrenorilor de la CFR, FCSB și CSU Craiova. Petrescu caștiga aproape cat Edi Iordanescu și Reghecampf la un loc. ...

- Universitatea II Craiova a cedat, scor 1-2 , in partida susținuta vineri, pe „Extensiv“, in fața formației CSO Filiași. Confruntarea din Banie a fost surprisa de Gazeta de Sud intr-o ampla galerie foto, pe care vi le prezentam AICI. Liga 3, seria 6 – etapa 3 Vineri, 10 septembrie: Vedita Colonesti –…

- Castigatorul Tombolei Abonatilor la Gazeta de Sud pentru luna SEPTEMBRIE 2021 este Dumitrașcu Ion, din Craiova, str. Lamaiței. Castigatorul este rugat sa ia legatura cu redactia Gazeta de Sud pentru a afla cum poate intra in posesia premiului, un espressor Lavazza EP Mini Bianca + 100 de capsule Lavazza…

- A iesit apa din asfalt pe strada Bariera Valcii din Craiova, timp de aproximativ doua saptamani. Compania de Apa Oltenia nu intervenise nici ieri, pana la pranz, sa repare avaria. Singurul lucru pe care l-a facut CAO a fost sa aduca doua balize, care au incadrat zona unde era apa. Gazeta de Sud a primit…