CASTIGATOR VOCEA ROMÂNIEI 2019. Cine este Jasmina Răsădean. A meritat să i-o fure Irina Rimes lui Tudor Chirilă? CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Vineri, 20 decembrie, va avea loc marea finala a concursului de talente "Vocea Romaniei", scrie playtech.ro. Dupa mari emoții, in ultima etapa a show-ului de la PRO TV au ajuns doar patru artiști: Jasmina Rasadean, Andi Țolea, Elena Bozian și Dragoș Moldovan. In prima instanța, fata a facut parte din echipa lui Tudor Chirila dupa blinde-uri, dar in KOs a pierdut lupta in fața lui Bogdan Ghirau, iar Irina Rimes a salvat-o. In Confruntari, tanara a luptat contra unui alt concurent "furat" de Irina de la Tudor, anume Madalin. Jasmina Rasadean a caștigat, mergand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Emoțiile sunt uriașe, atat in randul concurenților, dar și din partea telespectatorilor, pentru ca peste doar o zi vor putea afla marele caștigator de la Vocea Romaniei. Cei patru finaliști care au mai ramas in cursa din show-ul de pe PRO TV vor putea fi urmariți vineri, de la 20:30, cand este transmisa…

- Jasmina Rasadean se trage dintr-o familie de muzicieni, sa cante i-a venit la fel de firesc cum respira, iar participarea la “Vocea Romaniei” era, cumva, un pas absolut normal pentru o fata care viseaza la o cariera in muzica.Jasmina Rasadean, din echipa Irina Rimes, intra vineri in marea finala Vocea…

