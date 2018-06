Stiri pe aceeasi tema

- Seara de marți a adus la „Chefi la cuțite" o noua confruntare, un nou duel, dar și o dubla eliminare! Dupa ce Catalin Scarlatescu a caștigat detașat proba pe echipe, bucatarii lui Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost trimiși la testul individual.

- Seara de marți a adus la „Chefi la cuțite” o noua confruntare, un nou duel, dar și o dubla eliminare. Dupa ce Catalin Scarlatescu a caștigat detașat proba pe echipe, bucatarii lui Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost trimiși la testul individual.

- Cu doar 15 bucatari ramasi in cursa catre titlul sezonului de poveste, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu isi refac strategiile de la editie la editie. Cu toate acestea, provocarile show-ului culinar par sa ii surprinda mereu, motiv pentru care in aceasta seara, de la ora 20:00,…

- Sezonul de poveste al emisiunii culinare Chefi la cuțite a depașit recordul de inscrieri și a strans cei mai mulți concurenți la bancurile de lucru. Din 120 care au primit cuțitul in etapa degustarilor, doar 18 și-au gasit un loc in una dintre echipele "Chefi la cuțite".

- Catalin Scarlatescu primește un preparat la care este alergic, in timpul preselecțiilor „Chefi la cuțite”. Jurizarea pe nevazute este in toi in cea de-a zecea ediție de preselecții a show-ului culinar , care va fi difuzat de Antena 1 marți, 8 mai, de la 20:00. Prima etapa a emisiunii este prilej pentru…

- Imaginația concurenților a fost, ca de obicei, susținuta de prospețimea ingredientelor din camara Lidl, cu ajutorul carora bucatarii au gatit preparate ce s-au ridicat la standardul inalt al competiției. Pentru unii dintre ei, seara s-a terminat cu un pașaport de trecere in etapa urmatoare, iar cele…

- Cei trei chefi, Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu nu au liniste, nici dupa ce se opresc camerele de filmat. In culisele celui mai incediar cooking show, atmosfera pare chiar mai animata decat pe micul ecran

- Ana Ionescu, una dintre concurentele de la „Chefi la cuțite” din cadrul ediției de marți, 17 aprilie, a dat raspunsul la cea mai mare intrebare: „Din echipa cui va veni marele caștigator al sezonului 5?”. Mai mult, ea le-a prezis viitorul celor trei jurați: Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și…