Castelul Regal Săvârșin găzduiește Consiliul Director al Fundației Regale Margareta a României In zilele de marți, 6 septembrie, și miercuri, 7 septembrie 2022, la Castelul Regal Savarșin se desfașoara reuniunea Consiliului Director al Fundației Regale Margareta a Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Castelul Regal Savarșin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Castelul Regal Savarșin…

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele informații oficiale arata ca toate reactoarele nucleare de la centrala nuclearoelectrica Zaporojie sunt in stare sigura, transmite marți Comisia Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN), dupa ce luni centrala a fost decuplata deliberat de la rețeaua de electricitate.…

- Comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor au luat la puricat sute de magazine ale Lild Romania, intr-o acțiune de control fara precedent.Astfel, reprezentanții Lidl au reacționat fulgerator, acuzand ca... Citește AICI ce REACȚIE-FULGER a avut Lidl Romania, dupa controalele FARA…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce in noaptea de miercuri spre joi s-au rasturnat cu masina pe DN 15D, in afara localitatii nemtene Bahna Mare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un general de brigada rastoarna tot ceea ce s-a propagat in spațiul public cu privire la pensionarea și pensiile lucratorilor din Ministerul Apararii Naționale.Sunt evident doar mituri, a precizat generalul de brigada, facand referire la... Citește AICI ce MITURI despre pensionarea și pensiile militarilor…

- Zece artisti plastici din tara creeaza, timp de zece zile, in comuna Cabesti, lucrari de land-art, sculpt-obiect si sculptura, intr-o prima tabara nationala organizata aici cu sprijinul Ministerului Culturii, intitulata "Intre teluric si celest". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta, marti, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.696 de cazuri noi de COVID-19, fiind raportate 38 de decese, intre care si un copil cu varsta pana la 9 ani. Numarul pacientilor internati la Terapie Intensiva a crescut, la 277. Fii la curent cu cele…

- Centrul Ecvestru Trakiet din satul Jitnita, din apropierea orasului Plovdiv, gazduieste finala competitiei hipice de sarituri peste obstacole World Challenge 2022, intre 27 si 31 iulie, a anuntat, marti, Federatia Ecvestra Bulgara, citata de BTA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a afirmat, la dezbaterea de luni din plenul Camerei Deputatilor a motiunii simple a USR impotriva sa, ca va acorda nota 10 fiecaruia dintre autorii motiunii simple, la disciplina „Demagogie”, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…