Stiri pe aceeasi tema

- Piesa „Old Town Road”, cantata de Lil Nas X cu Billy Ray Cyrus, a fost vanduta in peste 10 milioane de unitati si, astfel, certificata cu diamant de Recording Industry Association of America (RIAA), potrivit Variety.

- Adio, MAESTRE! Marele ACTOR a incetat din viata S-a stins din viata un actor drag romanilor. Stephen Moore, cunoscut in special pentru rolul androidului paranoic Marvin din seria radiofonica „The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”, precum si pentru rolul lui Silurian Eldane din seria de televiziune „Doctor…

- Joaquin Phoenix, interpretul celebrului personaj Joker din filmul regizat de Todd Phillips care va avea premiera, la sfarsitul acestei saptamani, si pe marile ecrane din Romania, a afirmat ca munca la aceasta pelicula a fost una dintre cele "mai importante experiente" din cariera sa, scrie Agerpres.…

- Actorii Laura Dern, Jeff Goldblum si Sam Neill vor reveni in lumea dinozaurilor, in „Jurassic World 3”, care va fi produs de Steven Spielberg si Colin Trevorrow, scrie news.ro.Cei trei, care au jucat in primul „Jurassic Park” (1993), isi vor relua personajele in al treilea capitol „Jurassic…

- Renumitul actor Tom Hanks a facut un gest cu totul neașteptat imedit dupa ce s-a intalnit și s-a pupat cu jennifer Lopez la un eveniment monden. Tom Hanks și Jennifer Lopez s-au intalnit in data de 8 septembrie la un eveniment organizat de revista Variety cu vedetele care joaca in pelicula "Hustler",…

- Gabrielle Carteris a fost realeasa presedinte al SAG-AFTRA, surclansand-l pe Matthew Modine si pe alti trei competitori, anunta Variety, potrivit news.ro.Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa: ‘Ciudata tacerea DIICOT-ului’ Carteris, presedinte al Sindicatului din 2016, a castigat…

- YouTube va renunta, in septembrie, la functia care permite utilizatorilor sa schimbe mesaje si sa isi impartaseasca videoclipuri.YouTube Messages, care a fost introdusa in ianuarie 2017, va fi dezactivata pe 18 septembrie, scrie Variety. „Ne reevaluam constant prioritatile si am decis…

- Cate Blanchett negociaza pentru a juca alaturi de Bradley Cooper intr-un remake al filmului ''Nightmare Alley'' (1947), in regia lui Guillermo del Toro, conform revistei Variety. Filmarile la aceasta productie urmeaza sa inceapa anul viitor. Guillermo del Toro…