Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile iși propun ca pragul de imunizare colectiva sa fie atins pana la sfarșitului anului, a anunțat duminica Valeriu Gheorghița, presedintele campaniei nationale de vaccinare impotriva SARS-CoV-2. El a precizat ca in prezent rata populației vaccinate este de 40 la suta, iar ținta este sa ajunga…

- 11.546 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus au fost confirmate la nivel național in ultimele 24 de ore, potrivit rapotarii de astazi, 17 octombrie, a Grupului de Comunicare Strategica. Din totalul imbolnavirilor, aproape 3.200 au fost inregistrate doar in Capitala. Este vorba despre un…

- Vremea va fi inchisa si deosebit de rece in Bucuresti pana duminica dimineata, cu ploi, intensificari ale vantului si temperaturi maxime ce nu vor depasi 13 grade Celsius, potrivit prognozei emise sambata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). In Capitala, in intervalul 16 octombrie,…

- Incidența in București a cazurilor de Covid-19 a depașit, miercuri, 13 octombrie 15 la mia de locuitori. Și azi inregistram un nou record negativ in contextul pandemiei de coronavirus. In Capitala, rata imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 a atins un nou prag critic: 15,1 la mia de locuitori. Cea mai mare valoare…

- Incidenta imbolnavirilor de COVID-19 a trecut vineri de 2 in Bucuresti, conform datelor transmise de autoritati. Acest lucru inseamna ca se vor impune restricții in ceea ce privește numarul de persoane care pot participa la diverse evenimente și condițiile in care pot participa. Astfel, la nunti, botezuri…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o noua informare meteo, care vizeaza mai multe zone ale țarii. In intervalul 16 septembrie, ora 19:00 – 18 septembrie, ora 10:00 in vestul, centrul și nordul țarii, precum și in zonele de munte vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica…

- La inmormintarea marelui campion, fata lui a amintit de un obicei uman și incarcat de modestie. Ivan Patzaichin nu suporta ca celorlalți sa le fie rau. Fostul mare canoist a fost inhumat, marți , la Cimitirul Bellu, in prezența a 400 de oameni. La finalul slujbei, Ivona, fiica fostului mare sportiv,…

- Traficul se desfasoara cu restrictii, joi, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 București – Pitești, in Oarja, județul Argeș, și pe sensul catre Pitești al autostrazii A1 București – Pitești,...