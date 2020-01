Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii unei mici insule aflate in largul coastelor Timorului de Est, care s-au confruntat timp indelungat cu lipsa de apa potabila, si-au asigurat de curand rezerve regenerabile de apa proaspata, de care vor dispune de acum inainte cu regularitate, gratie unei tehnologii care

- Kissinger: Razboiul comercial dintre China si SUA s-ar putea transforma intr-un razboi pur si simplu. Primul Razboi Mondial a izbucnit de la o criza relativ minora, acum armele sunt mult mai puternice Razboiul comercial dintre China si SUA s-ar putea transforma intr-un razboi pur si simplu intre cele…

- Inca din primavara acestui an cunoșteam cu toții deciziile administrației Trump de a taxa suplimentar importurile din China, desigur acesta este un razboi comercial in care noi nu putem interveni. Iar daca o firma din Europa sau de pe un alt continent, iși indreapta atenția catre industria de mobila…

- Bacaul a devenit orașul cu cele mai multe picturi murale care purifica aerul din Europa, dupa ce, in doar 2 luni, 10 lucrari de arta murala au fost realizate cu vopsea Airlite. Aceasta vopsea speciala transforma substanțele poluante din aer, precum oxizii de azot și de sulf, in nitrați și nitriți inofensivi,…

- O masa de aer polar se va instala in Europa in aceasta saptamana – anunta specialistii in domeniu. Aerul rece va cuprinde initial estul si centrul continentului, iar apoi se va deplasa si in vest. In Romania, temperaturile minime vor scadea treptat, iar in mai multe regiuni vor deveni negative. In…

