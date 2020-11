Stiri pe aceeasi tema

- "Zilele culturii romane la Berlin”, initiate de Fundatia Constantin Silvestri si KunstRaumNiculescu-Berlin, cu sprijinul Ministerului Culturii si al Ambasadei Romaniei in Republica Federala Germania, este organizat sub forma unui festival care are loc in preajma Zilei Nationale a Romaniei, in perioada…

- Gina Pistol a anunțat faptul ca in etapa a doua de bootcamp din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite", concurenții trebuie sa gateasca o farfurie ce ar putea sa fie servita pe timpul unui zbor la economy class. Ingredientul de baza trebuie sa fie puiul, iar bugetul sa nu depașeasca 35 de lei.…

- Ziarul Unirea Tanar din Alba, caștigator al unei ediții a emisiunii „Caștiga Romania”. A invins 3 concurenți prin cunoștințele sale Tanar din Alba, caștigator al unei ediții a emisiunii „Caștiga Romania”. A invins 3 concurenți prin cunoștințele sale Un tanar din județul Alba este caștigatorul unei ediții…

- Consiliul National al Audiovizualului a amendat, miercuri, Realitatea TV cu 5.000 de lei pentru acuzatii formulate fara solicitarea dreptului la replica.Realitatea Plus a incalcat prevederilor art. 8 alin. (1) in editia din 30.08.2020 a emisiunii „Culisele Puterii” si ale art. 11 alin. (1)…

- Conform unuei analize Digi24, în Cluj-Napoca vânzarile de locuințe din primele șapte luni ale anului 2020, au crescut fața de aceeași perioada a anului trecut cu 25%. Orașul reprezinta principala piața imobiliara din Transilvania în prezent. Pe…

- Cu prilejul celebrarii Zilei Limbii Romane, Palatul Cotroceni va fi iluminat luni, 31 august a.c., incepand cu ora 20:00, in culorile drapelului national.Mesajul Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, transmis cu prilejul Zilei Limbii Romane este urmatorul:"Limba ne defineste identitatea si…

- Ziua limbii romane este celebrata luni, 31 august, iar presedintele Klaus Iohannis si prim-ministrul Ludovic Orban au trimis mesaje cu acest prilej. Mai mult, Presedintia a anuntat ca in seara de luni, incepand cu ora 20.

- Dupa Andreea Esca, Marcel Pavel, Ozana Barabancea sau Adriana Trandafir, iata ca o alta vedeta a fost depistata pozitiv cu Covid-19. De data aceasta este vorba de indragita interpreta de muzica populara Irina Loghin, care impreuna cu familia ei au ajuns sa fie internați in spital Vestea zilei trecute…