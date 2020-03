Stiri pe aceeasi tema

- Edinson Cavani, atacantul lui PSG, a facut deplasarea in țara natala, Uruguay, in plina pandemie de coronavirus. Atacantul a ajuns azi la aeroportul din Montevideo cu masca și manuși și s-a deplasat imediat in orașul in care s-a nascut, Salto, pentru a ajuta oamenii cu ceea ce au nevoie. Cavani era…

- Primarul unui oraș din județul Galați face cumparaturi pentru localnicii in varsta care stau in casa in timpul epidemiei de coronavirus, informeaza corespondentul MEDIAFAX.Inițiativa primarului Laurențiu Gidei din orașul galațean Tg.Bujor se adreseaza persoanelor in varsta și celor cu probleme…

- In Franta a avut loc duminica primul tur al alegerilor locale, in conditiile epidemiei de COVID-19. Prezenta la urne a stabilit un nou record de absenteism, consemneaza AFP preluat de agerpres. La ora locala 20 (21.00 ora Romaniei), cand s-au inchis urnele, institutele de sondaj estimau ca au votat…

- O companie chineza a anuntat ca a dezvoltat prima tehnologie de recunoastere faciala care poate identifica o persoana chiar si atunci cand poarta masca, asa cum se intampla in aceasta perioada in contextul epidemiei de coronavirus, informeaza luni Reuters. China utilizeaza unele dintre cele mai sofisticate…

- Organizatorii concursului Eurovision, care urmeaza sa aiba loc in mai la Rotterdam, au declarat vineri ca obiectivul lor este de a asigura derularea acestui eveniment muzical major care atrage mii de spectatori, scrie AFP, potrivit news.ro.Serviciul public olandez de radio si televiziune NPO…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a asigurat, vineri, ca forul international este "total determinat" sa organizeze Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, in ciuda propagarii epidemiei de coronavirus in lume. "CIO este total determinat sa organizeze Jocuri Olimpice de…

- Japonia a anuntat joi ca pregatirile pentru vizita de stat a presedintelui chinez Xi Jinping, planuita sa aiba loc in aprilie, continua conform programului, in pofida epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.'Lucrurile sunt pe calea cea buna pentru vizita presedintelui…