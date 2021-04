Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Constanta a salvat doua persoane dintr-un imobil cuprins de flacari. Ajutat de doi pompieri aflati in timpul liber, preotul Silitra Gica a scos o femeie de 60 de ani pe brate si a ajutat si la evacuarea unui barbat de 65 de ani. Cele doua persoane sunt enoriasi ai parintelui,…

- Un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din Burla a pus probleme mari, focul pornind intr-o anexa din lemn, in apropiere de material lemnos depozitat și fan, astfel ca a existat risc mare de extindere la trei case, una dintre ele fiind de altfel ușor afectata. Alarma de incendiu s-a dat luni, in ...

- Pompierii de la Detasamentul Targoviste au lichidat un incendiu izbucnit vineri, in jurul orei 23.00, in secretariatul Colegiului National Economic „Ion Ghica”. Sistemele de alerta in caz de incendiu au facut diferenta si au evitat pagube de milioane de lei.

- Biserica, autoritatile locale si comunitatea din Ghiroda reconstruiesc casa unei familii din localitate, dupa ce un incendiu le-a distrus aproape in totalitate locuinta. „In momentul de fata se lucreaza la partea de structura, refacerea zidurilor si consolidarea casei, urmand apoi refacerea…

- Un incendiu a izbucnit astazi, in jurul orei 14, la o casa și mai multe anexe dintr-o gospodarie din localitatea Valea Groșilor, comuna Vad. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. ”Pompierii au…

- INCENDIU in comuna Stremț: O mașina, cuprinsa de FLACARI in localitatea Geomal Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 27 februarie, in jurul orei 19:40, in localitatea Geomal, unde o mașina a fost cuprinsa de flacari. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine in…

- Zeci de tineri din comuna Draguseni s-au mobilizat pentru refacerea scolii din localitatea Podriga, al carei acoperis a fost afectat, duminica, de un incendiu. Calificati sau necalificati in constructii, acestia participa efectiv la lucrarile de refacere a acoperisului, astfel incat unitatea de invatamant…

- O hala de gater din comuna Slatina a ars intr-un incendiu izbucnit in noaptea de sambata spre duminica din cauza unui scurtcircuit la sistemul de supraveghere video, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, pompierii…