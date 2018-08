Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a prezentat, marti, un raspuns de la ANAF, potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu are nicio datorie catre bugetul de stat, informația fiind confirmata de ministrul Finanțelor Publice. Eugen Teodorovici precizeaza ca Ministerul Justitiei nu a raspuns la cererea Ministerului Finantelor…

- ”Klaus Iohannis nu figureaza cu obligații fiscale restante” este raspunsul ANAF pentru Antena 3. Eugen Teodorovici a precizat ca pana cand casa din Sibiu nu va intra in proprietarea statului, Klaus Iohannis nu figureaza cu suma pe care trebuie sa o dea statului. Ministrul de Finanțe…

- Antena 3 a anunțat ca exista o notificare care ingreuneaza demersurile statului roman in privința casei pierdute de familia Iohannis in instanța. Mai exact, jurnaliștii de la postul de televiziune susțin ca prietena de familie și de afaceri imobiliare a familiei Iohannis a facut o notificare catre…

- Ministrul de Finante, verificari la minister si la ANAF in cazul casei familiei Iohannis. Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca a dispus verificari la institutiile din subordine si la nivelul ANAF pentru a afla modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis.…

- Siviu Dragnea a subliniat ca, in acest caz, statul roman poate fi bine reprezentat de Ministerul Finantelor, nu de catre ANAF. ”Am vazut apeluri publice, la televizor, sa mearga Ioannis de bunavoie sa depuna banii. Eu astept ca statul roman, in principal Ministerul Finantelor, pentru ca statul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca asteapta motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu pierdut de familia presedintelui Klaus Iohannis in 2015 sa treaca in proprietatea statului, iar seful Fiscului, Ionut Misa, nu va mai fi subordonatul…

- Modul cum poate obtine Fiscul banii de chirie de la presedintele Klaus Iohannis pe casa pierduta din Sibiu baga zazanie intre ministrul de Finante si seful ANAF. "Am vorbit cu colegii de la ANAF, cu domnul Misa nu am apucat, dansul nu a fost o perioada la minister, la locul de munca, a avut…

- Actiunea de recuperare a sumelor incasate de familia Iohannis din chiria pentru imobilul pierdut in instanta a fost inceputa de Fisc, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, subliniind ca, imediat ce o sa primeasca datele o sa le transmita public, informeaza AGERPRES .…