Casa în care a copilărit Alexandru Macedonski a ajuns o ruină. Reabilitarea mai are de așteptat Conacul din satul Popeasa, comuna Goiesti, judetul Dolj, care a apartinut familiei poetului Alexandru Macedonski, mai are azi doar zidurile si acoperisul. Casa in care poetul si-a petrecut mare parte din copilarie este un conac vechi, construit in prima jumatate a secolului al XIX-lea, care a ajuns in proprietatea unei familii de boieri din Oltenia, cand fratii Maria, Alexandru si Dimitrie Macedonski, dupa moartea mamei lor, au impartit mosia si apoi au vandut-o. Dupa confiscarea averilor din secolul trecut, casa a intrat in proprietatea statului si a fost de-a lungul timpului scoala, camin cultural… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

