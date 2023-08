Stiri pe aceeasi tema

- In acesta dupa-masa, flacarile au distrus o casa din localitatea Pauliș, comuna Șoimuș. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale pentru a lichida focul care punea in pericol și cladirile invecinate. Din fericire, nicio persoana nu a suferit rani. „In urma cu puțin timp, pompierii Detașamentului…

- Vijelii, ploi, grindina și... canicula in urmatoarele ore. ANM a emis, miercuri, trei alerte de tip Cod galben, una de vijelii și ploi torențiale in 18 județe, de miercuri, ora 15.00, pana joi la ora 6.00.

- Inca un accident grav intr-un municipiu din vestul tarii. Ieri seara doua autoturisme s-au ciocnit in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara, iar unul dintre acestea a ramas rasturnat cu rotile in sus pe carosabil. Doua persoane au fost ranite in urma incidentului. Una dintre victime prezenta leziuni…

- Precipitatiile abundente din vestul tarii au cauzat mai multe probleme in judetul Hunedoara, unde cateva drumuri importante au fost blocate fie de arbori, fie de aluviuni. Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata in cateva locatii. Pompierii din mai multe subunitați ale ISU Hunedoara…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata la Saulesti, in judetul Hunedoara. Trei autoturisme au fost implicate intr-un incidentul rutier care a dus la ranirea usoara a doi pasageri, dar si la blocarea soselei DN 7. Pompierii Detașamentului Deva au intervenit de urgenta cu o autospeciala dotata…

- Drumul catre Sarmizegetusa Regia, din judetul Hunedoara, a fost blocat ieri seara, timp de o ora, de aluviunile rezultate in urma furtunilor din ultimele zile. Situatia a fost rezolvata de autoritati cu ajutorul unui utilaj. Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Oraștie s-a deplasat in localitatea…

- Meteorologii au emis luni seara o avertizare Cod galben de vant puternic valabila in zonele montane din Hunedoara și Caraș-Severin. Potrivit ANM, sunt vizate zonele montane, la altitudini de peste 1.800 de metri, din județele Caras-Severin și Hunedoara. In aceste zone se vor semnala intensificari ale…

- Accident in vestul țarii, un autotren s-a rasturnat intr-un șanț și a luat foc. Circulația a fost ingreunata, in aceasta dimineața, pe DN 7, la Gothatea (HD), in urma unui accident tehnic.