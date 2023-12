Stiri pe aceeasi tema

- Exista versuri, instrumentale, voci care reușesc sa atinga numeroase generații, piesa ,,Clipe” fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis ca generația ei trebuie sa se bucure in felul ei de aceasta piesa, așa ca a conturat propria varianta. Lucrurile au mers ca la carte pentru artista. Propria sa varianta…

- Trupele ruse ataca pe mai multe directii in zona Kupiansk, in provincia ucraineana nord-estica Harkov, si au trecut la actiuni ofensive și in zona Bahmut, in Donețk, dupa ce au stat luni la rand in defensiva, a declarat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, generalul Oleksandr Sirski.

- Am scris o carte cu titlul Fericirea nu costa nimic, iar in paginile ei s-a cladit povestea mea. O dedic tuturor celor care mi-au insoțit drumul pana azi și sper sa le aduca oamenilor bucurie, inspirație și sprijin., spune Iuliana Tudor intr-o carte- marturie despre parcursul sau profesional, dar și…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a publicat condițiile accesarii fondurilor disponibile pentru procesatori privind finanțarea acordata prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare Investalim. ” Am intrat…

- Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice in Municipiul Timișoara – TIMPARK - lanseaza licitația pentru achiziționare a serviciilor de proiectare privind obiectivul de investiții ”Reorganizare parcari și spațiu public Piața 700 (DALI + PT+ DDE + AT)”.

- O noua societate care se ocupa cu activitati de asistenta medicala specializata si a pus bazele in municipiul Constanta.Potrivit datelor din Monitorul Oficial al Romaniei, societatea se numeste Innova PHD SRL.In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat un extras al rezolutiei numarul 22145 08.09.2023,…

- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) este onorata sa anunțe lansarea Proiectului BIGALPS, proiect de tip EIC Transition, care are ca scop revoluționarea domeniului stabilizarii pamantului. Acest proiect, finanțat de (EIC) European Innovation Council and SMEs Executive Agency prin programul HORIZON-EIC-2022-TRANSITION-01…

- BNR lanseaza luni un set de monetarie cu tema 175 de ani de la adoptarea tricoloruluiBanca Nationala a Romaniei in circuitul numismatic, incepand de luni, un set de monetarie cu tema 175 de ani de la adoptarea tricolorului, conform unui comunicat de presa al institutiei. Setul de monetarie…